«Участие в преступной схеме может быть пассивным, но не безответственным»

В России приняли поправки к статье 187 Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за передачу доступа к банковским картам и электронным кошелькам. Впервые государство прямо устанавливает ответственность за действия, ранее находившиеся в правовой «серой зоне»: передача логинов, паролей, реквизитов карт третьим лицам, даже без материального ущерба, теперь квалифицируется как самостоятельное преступление. Изменение закона создает основу для эффективной борьбы с теневой платежной инфраструктурой, уверен руководитель ставропольского Центра независимых судебных экспертиз, криминалистики и права Александр Ложкин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Принятые поправки — это не просто ужесточение санкций, а формирование новой парадигмы финансовой ответственности: гражданин отвечает не только за свои действия, но и за безопасность собственной платежной инфраструктуры.

Актуальность таких изменений в законодательстве очевидна. Массовое вовлечение граждан в схемы обналичивания, отмывания и проксирования денежных средств привело к фактическому размытию ответственности. Банковские карты оформлялись на студентов, пенсионеров, подставных лиц, фактически становясь “валютой” цифрового криминала. Так называемые “дропперы” (лица, предоставляющие свои банковские реквизиты для приема, перевода или обналичивания денег), как правило, не являлись организаторами преступных схем, но именно они обеспечивали функционирование системы, обеспечивая безнаказанность организаторов.

До принятия поправок привлечь “дропперов” к ответственности было сложно: статья 159 УК РФ (мошенничество) требовала доказательства прямого умысла и материального ущерба, а административное наказание не оказывало должного сдерживающего эффекта. Теперь же закон позволяет квалифицировать передачу доступа как противоправное деяние независимо от наступивших последствий, что обеспечивает превентивный эффект.

Однако эффективность правоприменения напрямую зависит от развития методик цифровой атрибуции, включая поведенческую аналитику, IP-фингерпринтинг и судебную экспертизу.

Банки также получают важный сигнал: необходимо ужесточить внутренние процедуры идентификации и мониторинга операций, включая поведенческую верификацию при резком изменении характера транзакций. В долгосрочной перспективе это повысит прозрачность оборота электронных средств и снизит рентабельность криминальных схем.

Изменение закона создает основу для эффективной борьбы с теневой платежной инфраструктурой, формируя поведенческую норму и изменяя понимание ответственности в цифровой среде. Для банков и платежных систем это означает необходимость усиления мониторинга и разработки более жестких мер реагирования на аномальное поведение людей.

Несмотря на потенциальные трудности правоприменения, появление в законодательстве четкой уголовной нормы против “дропперов” является значительным шагом к очищению финансовой системы от одного из наиболее распространенных, но долгое время юридически не урегулированных видов соучастия в преступной деятельности.

В эпоху цифровой экономики правовая определенность в отношении доступа к платежным инструментам имеет критическое значение. Принятый закон адекватно отвечает этой потребности. Он устраняет противоречие: участие в преступной финансовой схеме может быть пассивным, но не безответственным».