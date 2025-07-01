Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Wimbledon, обыграв египтянку Маяр Шериф со счетом 6:3, 6:3. Общий призовой фонд турнира составляет 53 млн фунтов стерлингов.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Мирра Андреева занимает 7-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Маяр Шериф — 86-е. Во втором круге россиянка сыграет против итальянки Лючии Бронцетти.

Ранее во второй круг Wimbledon вышли российские теннисистки Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова