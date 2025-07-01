Спецборт МЧС доставит в МСК пострадавших при атаке БПЛА на ижевском предприятии

Пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на ижевском предприятии доставят в Москву спецбортом МЧС, сообщили в ведомстве. Самолет «Ил-76» вылетел в регион из столицы. Воздушное судно оснащено современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших сопроводят врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной медицинской помощи МЧС, а также специалисты Минздрава.

Напомним, утром 1 июля вражеские БПЛА ударили по одному из ижевских предприятий. Три человека погибли, 35 госпитализированы. 10 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал утром глава Удмуртии Александр Бречалов. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска были введены ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.