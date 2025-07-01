Под Пензой девочка упала с верхнего этажа заброшенного здания, возбуждено дело

В Спасске Пензенской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту падения 14-летней девочки с верхнего этажа заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Девочка пострадала 21 апреля этого года. В тот день она свободно прошла на пятый этаж неэксплуатируемого здания бывшего общежития училища, которое находится в муниципальной собственности, и в какой-то момент упала с верхнего этажа. Ребенок получил множественные телесные повреждения. Прокуратура попросила суд обязать собственника ограничить несанкционированный доступ людей на территорию указанного здания.

Надзорное ведомство ранее вносило представление в администрацию Спасска с требованием ограничить доступ к этому зданию. При этом уполномоченные должностные лица в полной мере это требование не выполнили.

Павел Фролов