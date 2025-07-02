«Мы находимся в условиях информационной войны»

Главной проблемой, затрудняющей развитие государственных СМИ в Уфе, издатели назвали недостаточное количество торгующих печатной продукцией киосков и низкие продажи. С их мнением не согласились представители бизнеса, указавшие на нерентабельность торговли прессой и необходимость господдержки. Третью точку зрения высказали в мэрии, заявив, что продажи — забота предпринимателей. Нашлось, в чем упрекнуть и инициировавший обсуждение башкирский парламент, который, как оказалось, не подписан на республиканские газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курултае уверены в необходимости сохранения печатной прессы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ В Курултае уверены в необходимости сохранения печатной прессы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

«Большая часть наших избирателей — которые пенсионеры, которые в возрасте, — привыкли получать информацию в печатном виде»,— заявил председатель парламентского комитета по развитию институтов гражданском общества, информационной политике и делам религий Рустам Ишмухаметов (ЕР), открывая вчера в Курултае Башкирии обсуждение проблем печатной прессы.

Кроме интересов избирателей, актуальность вопроса господин Ишмухаметов обосновал сложной обстановкой на «внешнем треке». «Мы находимся в условиях, в общем-то, ведения информационной войны. Не только на передовой — идет информационная война на интернет-ресурсах»,— напомнил собравшимся парламентарий, отметив, что стоит критически относиться к достоверности размещенной там информации. В отличие, например, от районных, республиканских и федеральных печатных СМИ: им, по мнению единоросса, стоит доверять на 100%.

«Нам необходимо постараться сохранить печатную прессу. Это, в общем-то, вопрос и социальной, и государственной важности»,— завершил вводную часть мероприятия Рустам Ишмухаметов.

Соответствуют ли старания заявленной важности, по его мнению, можно судить по выполнению нормативов обеспеченности газетными киосками и павильонами. К обсуждению этих нормативов и свелась большая часть полуторачасового круглого стола.

По словам господина Ишмухаметова, в Уфе должны работать не менее 533 таких точек (на всю республику, по постановлению правительства, положено как минимум 1,8 тыс. газетных киосков и павильонов).

Здесь замглавы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев перебил докладчика, заявив, что в городе киосков гораздо больше. «Если считать все места распространения, то я насчитал 3400»,– перебил докладчика

Руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Максим Ульчев доказывал, что республика достигает положенных значений, хотя в нынешних реалиях о расширении торговой сети думать не приходится. Однако Рустам Ишмухаметов, во время выступления главы агентства перебиравший разложенные перед собой бумаги, обнаружил в них, что Башкирия занимает 66-е место по обеспеченности населения газетными киосками, а в 2023–2024 годах республика поставила антирекорд по числу закрытых точек реализации периодики.

Своя статистика была у представителя минторгуслуг Башкирии Наиля Яхина (по его данным, в регионе более 1,9 тыс. пунктов продажи газет и журналов, включая почтовые отделения и супермаркеты) и гендиректора издательского дома «Республика Башкортостан» Расула Сафаргалиева (он посетовал, что киоски и павильоны не продают до 52,6% газет и журналов).

Окончательно развеял благостную картину Тимур Ахметшин, владелец и гендиректор сети точек продаж периодики «Тотум». В реальности, по его словам, число торговых пунктов вдвое меньше, чем заявленные 1,9 тыс., а супермаркеты не стоит учитывать, поскольку ассортимент реализуемых там изданий недостаточно широк.

В качестве положительного примера предприниматель привел Москву и Воронеж. В столице, по словам спикера, все нестационарные торговые объекты построены в виде павильонов и сдаются в аренду за 1,3 тыс. руб. за кв. м (в Уфе, по данным господина Ахметшина, ставка составляет 850 руб. за кв. м). В Воронеже строительство точек продаж СМИ субсидируется из бюджета. В качестве еще одного положительного примера бизнесмен привел Беларусь, где в одном из павильонов годовая выручка достигала 1 млн руб.

«По поводу экономики… Если посчитать, сколько я заплатил арендной платы с 2016 года, то не то, что все киоски можно было бы поменять на павильоны — они были бы на уровне белорусских, это точно!»,— посетовал господин Ахметшин, заодно пожаловавшись на отсутствие преференций от городских властей.

«Я бы очень просил с белорусами не сравнивать. Нам до них далеко. Потому что они сохранили то, что мы разбазарили»,— вмешался Агарагим Кагиргаджиев. Он также попытался доказать собравшимся, что именно бизнес должен позаботиться о продажах, и тогда потенциальный читатель «споткнется и купит» (очевидно, газету или журнал). Вице-мэр не стал понапрасну обнадеживать участников круглого стола по поводу льгот: «Насчет преференций — ничего не могу сказать».

У представителя муниципалитета нашлись претензии и к издателям газет. Он упрекнул оппонентов в том, что ни одна из трех основных государственных газет региона: «Республика Башкортостан» (на русском языке), «Башкортостан» (на башкирском языке) и «Кызыл тан» (на татарском языке) — не представлена в открытой библиотеке, действующей в недавно отреконструированном саду имени Аксакова.

Под конец собрания вскрылась еще одна неприятная деталь, на которую обратил внимание главный редактор «Кызыл тана» Фаил Фатхтдинов — оказалось, что организовавший обсуждение Курултай не выписывает ни «Кызыл тан», ни «Башкортостан», хоть и является одним из их учредителей.

Идэль Гумеров