США вводят санкции против российской IT-компании «Аеза Групп» и ее руководства

Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции в отношении российской IT-компании «Аеза Групп» и ее руководства, сообщил Минфин США. По утверждению властей США, рестрикции применяются в связи с тем, что компания оказывает услуги хостинга «в поддержку преступной деятельности в киберпространстве, нацеленной на жертв в США и других частях мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Личная страница в VK Юрия Бозояна Фото: Личная страница в VK Юрия Бозояна

Санкции вводятся в отношении «Аеза Групп», а также четырех представителей ее руководства — основателя компании Арсения Пензева, гендиректора и совладельца Юрия Бозояна, технического директора Владимира Гаста и совладельца фирмы Игоря Князева.

В пресс-релизе на сайте Минфина США говорится, что базирующаяся в Санкт-Петербурге «Аеза Групп» «предоставляла услуги, связанные с отраслью "пуленепробиваемого" хостинга, группам вымогателей и вредоносных программ, таким как операторы Meduza и Lumma infostealer, которые использовали услугу хостинга для атаки на оборонно-промышленную базу США и технологические компании, а также на других жертв по всему миру». В американском ведомстве также утверждают, что при участии «Аеза Групп» создавались программы-вымогатели BianLian, торговые площадки RedLine и BlackSprut.

Ранее американские журналисты сообщали, что деятельность «Аеза Групп» направлена на «дезинформацию и продвижение Кремля» на территории США и Западной Европы. По данным СМИ, в рамках развернутой под эгидой «Аеза Групп» кампании на поддельных сайтах известных западных СМИ, таких как Der Spiegel и The Guardian, публиковались фейковые новости.

В апреле руководитель «Аеза Групп» Юрий Бозоян и несколько сотрудников «Аеза Групп» были арестованы по подозрению в создании преступного сообщества (ОПС), участии в нем и других преступлениях.

«Аеза Групп» была создана в июне 2021 года жителями Санкт-Петербурга Арсением Пензевым и Игорем Князевым, а Юрий Бозоян присоединился к проекту только в январе 2023 года.

Анастасия Домбицкая