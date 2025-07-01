На Дону выручка аптек от продажи обезболивающих превысила 1 млрд рублей

Аптеки Ростовской области в I квартале 2025 года выручили от продажи обезболивающих более 1 млрд руб. (425,3 млн руб. — от реализации анальгетиков и 597,8 млн руб. — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, аптечные продажи анальгетиков-антипиретиков в первые три месяца 2025 года в денежном выражении в сравнении с аналогичными периодом прошлого года выросли на 12,4% (до 425,3 млн руб.), а в натуральном сократились на 4,2% — до 1,8 млн упаковок.

В топ-10 брендов по стоимостному объему вошли «Терафлю» (16,5% от общего объема), «Пенталгин» (10,5%), «Габапентин» (8,8%), «Цитрамон» (4,9%), «Колдакт» (4,9%), «Спазмалгон» (4,2%), «Парацетамол» (3,3%), «Максиколд» (2,8%), «Антигриппин» (2,5%), «Гриппофлю» (2,5%).

Кроме того, жители и гости Ростовской области купили 1,8 млн упаковок НПВС, потратив при этом 597,8 млн руб. В денежном выражении продажи в сравнении с январем-мартом 2024 года выросли на 8%, а в натуральном сократились на 3,2%.

В топ-10 брендов по стоимостному объему вошли «Нурофен» (11,6%), «Нимесил» (10,5%), «Ибуклин» (5,7%), «Нимесулид» (5%), «Ибупрофен» (4,5%), «Найз» (4%), «Ксефокам» (3,6%), «Хондрогард» (3,5%), «Мовалис» (2,8%), «Аркоксиа» (2,6%).

Маргарита Синкевич