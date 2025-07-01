Число отличников среди выпускников школ Нижнего Новгорода выросло в 2025 году

На «отлично» в 2025 году окончили школу 730 выпускников в Нижнем Новгороде. Более 60 из них сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

«В лидерах по числу отличников в этом году Нижегородский, Автозаводский и Советский районы»,— написал мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что в этом году 20 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, 16 — по химии, по девять человек сдали на высший балл литературу и физику, пять — историю, по одному — географию и биологию.

200-балльников в этом году трое. Выпускник лицея №40 Владимир Антонов сдал на 100 баллов русский язык и географию, выпускница гимназии №184 Яна Евсина — русский язык и литературу, Оксана Захарова из лицея №165 — русский язык и историю.

По информации департамента образования, 13 детей из школ города в завершившемся учебном году стали участниками и призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 70 11-классников проявили себя в городских олимпиадах, международных конкурсах и получили призовые и победные места

Всего в Нижнем Новгороде в этом году 5499 выпускников.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году на «отлично» в Нижнем Новгороде окончили школу чуть менее 700 выпускников.

Галина Шамберина