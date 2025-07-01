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В Ростове расходы в сфере образования увеличились на 88% в 2020–2025 годах

За последние пять лет бюджетные расходы в сфере образования в Ростове-на-Дону увеличились на 88% и составили почти 97,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В этот период в донской столице было построено 8 новых школ: три — в жилом районе «Суворовский», две — в «Левенцовском», по одной — на ул. Зорге, в микрорайонах «Вересаево» и «Платовский». Также было открыто 12 детских садов, подсчитали в муниципалитете.

Кроме этого, проведен капитальный ремонт в девяти школах и двух детских садах. Все это позволило получить почти 9 тыс. новых мест в школах и более 2,8 тыс. — в детских садах.

Наталья Белоштейн

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