Посредник снизил ответственность

Краснодарский краевой суд смягчил наказание Леониду Караханову, признанному виновным в причастности к коррупционной схеме с участием экс-председателя Советского райсуда Ростова Елены Коблевой. В январе 2025 года подсудимый, признавший вину, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до двух лет и пяти месяцев с учетом состояния здоровья Леонида Караханова и его участия в благотворительных проектах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изменила приговор жителю Ростова Леониду Караханову, признанному виновным в посредничестве при взяточничестве в крупном размере (ст.291.1 ч.3 УК РФ), сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Кубани. Господин Караханов признал свое участие в передаче незаконного вознаграждения председателю Советского райсуда Ростова Елене Коблевой.

Дело в отношении Леонида Караханова было выделено в отдельное производство. В январе 2025 года Пролетарский райсуд Ростова приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и выплате штрафа 10 млн руб. Краснодарский крайсуд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе, преклонный возраст Леонида Караханова (ему 65 лет) и многочисленные заболевания, которым он страдает, пояснил «Ъ-Ростов» адвокат подсудимого Андрей Арзуманян. Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание активную помощь Караханова участникам СВО и другие благотворительные мероприятия, в которых он участвовал. В итоге, срок наказания был снижен до двух лет и пяти месяцев.

Сейчас подсудимый находится в следственном изоляторе. Адвокат Андрей Арзуманян пояснил, что он со своим подзащитным пока не обсуждал возможное обжалование приговора в кассационной инстанции.

Апелляционная жалоба осужденного Караханова рассматривалась в Краснодаре, а не в Ростове. Изначально он обратился за обжалованием приговора первой инстанции в Ростовский областной суд. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение об изменении подсудности. «Елена Коблева ранее работала в Ростовском областном суде. Данное обстоятельство могло поставить под сомнение объективность и беспристрастность того же суда при рассмотрении апелляционной жалобы»¬, – пояснили «Ъ-Ростов» в Четвертом кассационном суде.

Елена Коблева была председателем одного из составов Ростовского областного суда, с 2020 года возглавляла Советский райсуд Ростова. В декабре 2023 года Коблева написала заявление об уходе с поста председателя суда, тогда же квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила ее полномочия в качестве судьи. В апреле 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Коблевой по обвинению в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии обвинения, судья Коблева получила 500 тыс. руб. от предпринимателя Владимира Боженко за снятие с его имущества ареста, наложенного мировым судом. Наряду с Леонидом Карахановым посредником в коррупционной схеме выступал Николай Студеникин. Уголовное дело в отношении подсудимых Коблевой, Боженко и Студеникина передано в Ленинский райсуд Краснодара. Дата первого слушания не назначена.

Анна Перова