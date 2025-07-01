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В Зверево открыли модульный пункт скорой помощи за 72 млн рублей

Модульное здание подстанции скорой помощи открыли в Зверево для 20 тыс. человек. На его строительство было выделено 72 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В новом модуле созданы комнаты отдыха для медиков и водителей, а также учебный класс и помещения для хранения медикаментов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 2025 году Ростовская область в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения проведет обновление 90 медучреждений, включая капитальный ремонт более 80 объектов, из которых более 30 — поликлиники.

Наталья Белоштейн

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