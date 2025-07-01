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Работы по демонтажу центра крови начали в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода начались работы по демонтажу комплекса зданий бывшего центра крови на улице Варварской. Около здания устанавливают строительные леса.

В Нижнем Новгороде начинается демонтаж зданий центра крови

В Нижнем Новгороде начинается демонтаж зданий центра крови

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде начинается демонтаж зданий центра крови

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», эту территорию освобождают для строительства отеля, которое планирует возвести ООО «Телеграф». Демонтировать здания будут преимущественно вручную с применением малой механизации.