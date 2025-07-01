В Ростове осудили директора не обрабатывавшей тротуары от гололеда компании

Кировский районный суд Ростова вынес приговор генеральному директору ООО «М-Стандарт-Юг» Ивану Гуляренко, которого подозревали в выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

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Установлено, что зимой 2023 года Гуляренко «умышленно не обеспечил устранение скользкости на тротуарах сотрудниками своей организации и подконтрольного субподрядчика», что привело к причинению вреда здоровью трех ростовчан. Из материалов суда следует также, что Иван Гуляренко не дал указаний об использовании достаточного количества противогололедных материалов, произведя однократную и некачественную посыпку песком в течение всего дня.

Подсудимый полностью признал вину. Приговором Гуляренко назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 150 тыс. руб.

Константин Соловьев