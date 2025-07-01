На Дону в резервные сроки ЕГЭ 100 баллов на госэкзаменах набрали десять человек

В резервные сроки основного периода ЕГЭ с 16 по 23 июня еще десять выпускников из Ростовской области набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На участие в госэкзамене в резервный период зарегистрировались более 2,5 тыс. человек, в том числе 916 выпускников прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ЕГЭ в основные сроки или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике), а также выпускники прошлых лет и обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Всего за основной и резервный период ЕГЭ наивысший бал набрал 161 выпускник из Ростовской области. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по 200 баллов получили восемь человек, еще три – по 300 баллов.

Наталья Белоштейн