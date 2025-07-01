УФАС оштрафовало ВТБ за рекламные sms

Управление ФАС по Башкирии назначило штраф банку ВТБ за рассылаемую без согласия клиентов sms-рекламу. Как сообщила пресс-служба ведомства, финансовая организация отправляла предложения по выгодному кешбэку и накопительным счетам. В УФАС поступило несколько жалоб на рассылку.

«Распространение рекламной информации по телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента»,— ответили в надзорном ведомстве.

Банк не смог доказать, что рекламные предложения рассылались по предварительному согласию абонентов. УФАС признало ВТБ нарушившим закон о рекламе и назначило штраф в размере 350 тыс. руб. Отмечается, что банк оплатил штраф, воспользовавшись правом уплаты половины назначенной суммы в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

Наталья Балыкова