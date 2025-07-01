Коммунальные сети в Шахтах реконструируют за 582 млн рублей до 2029 года

На реконструкцию 17,7 км коммунальных сетей в Шахтах выделено 582,7 млн руб. Работы планируют завершить до 2029 года. Об этом сообщает в своем Telegram-канале заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновник пояснил, что выделение ресурсов и техники стало возможным после введения в городе режима ЧС. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», его ввели из-за подтоплений в многоквартирных домах, вызванных порывами на водопроводных сетях.

Пока же для устранения аварийных ситуаций в Шахтах количество бригад увеличено с 7 до 15: пять бригад работают по оперативным вызовам, устранением аварий на канализационных сетях заняты 10 бригад.

Наталья Белоштейн