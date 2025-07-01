Роспотребнадзор продолжает мониторить состояние пляжей в Анапе

Управление краевого Роспотребнадзора продолжает проводить ежедневные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Кубани, в том числе в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Согласно данным ведомства, на большинстве участков пробы воздуха и питьевой воды соответствуют установленным санитарным нормативам. Однако на ряде пляжей Анапы и Темрюкского района, закрытых для купания, сохраняется превышение допустимого уровня загрязняющих веществ в морской воде и прибрежном грунте.

На остальных участках черноморского побережья Краснодарского края — от Геленджика до границы с Абхазией, а также в районе Тамани вплоть до границы с Ростовской областью — санитарная обстановка оценивается как стабильная. Качество воды и состояние пляжей в этих зонах признаны безопасными для отдыха и купания.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что размер штрафа за посещение опасной зоны на пляжах Анапы и Темрюкского района может составить 1 тыс. руб.

Сейчас 141 пляж Анапы и девять пляжей черноморского побережья Темрюкского района остаются недоступными для отдыхающих. Территории вдоль береговой линии признаны опасными зонами, главы муниципалитетов опубликовали соответствующие постановления.