Более 368 миллионов рублей выделили на три эскалатора для нижегородского метро

Генподрядчик по продлению Автозаводской линии нижегородского метрополитена АО «Моспроект-3» объявил аукцион на поставку трех эскалаторов на строящуюся станцию «Площадь Свободы». Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 368,1 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В комплект также входят запчасти, мобильный кран-балка, тележка грузоподъемностью 2 тонны и передвижная обслуживающая площадка. Поставить все оборудование подрядчик должен будет до апреля 2026 года.

Подача заявок открыта до 15 июля. Итоги комиссия подведет 24 июля.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с «Моспроект 3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировалось построить к 2026 году. Однако в декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.

Елена Ковалева