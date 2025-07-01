Более 368 миллионов рублей выделили на три эскалатора для нижегородского метро
Генподрядчик по продлению Автозаводской линии нижегородского метрополитена АО «Моспроект-3» объявил аукцион на поставку трех эскалаторов на строящуюся станцию «Площадь Свободы». Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 368,1 млн руб., сообщается на портале госзакупок.
Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ
В комплект также входят запчасти, мобильный кран-балка, тележка грузоподъемностью 2 тонны и передвижная обслуживающая площадка. Поставить все оборудование подрядчик должен будет до апреля 2026 года.
Подача заявок открыта до 15 июля. Итоги комиссия подведет 24 июля.
Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с «Моспроект 3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировалось построить к 2026 году. Однако в декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.