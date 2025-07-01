Суд оправдал экс-сотрудника курганского правительства, осужденного за коррупцию

Курганский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему директору регионального департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Герштанскому, осужденному за превышение должностных полномочий. Его признали невиновным. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в приемной суда.

Приговор был вынесен в июне 2024 года. Тогда Михаила Герштанского признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Ему также запретили занимать госдолжности в течение двух лет. Кроме того, с экс-главы департамента суд взыскал более 11 млн руб. материального ущерба.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд установил, что в 2016-2019 годах Михаил Герштанский подписал документы о покупке и принятии в собственность Курганской области жилых помещений в селах Сафакулево и Яланское по заведомо завышенной стоимости. Их впоследствии передали детям-сиротам. Следствие также полагало, что жилье не соответствовало строительно-техническим требованиям и санитарным нормам. Из бюджета на эти квартиры было выделено 11 млн руб.

Ольга Воробьева