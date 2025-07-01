В Таганроге отремонтируют шесть дорог до сентября 2025 года

До сентября 2025 года в Таганроге проведут ремонт шести участков автомобильных дорог. Об этом в своем Ttlegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Таганрога Фото: пресс-служба администрации Таганрога

В этот список вошли участки по улицам Солодухина, Воскова, Гарибальди, Литейной, Ивана Голубцы и переулок Конвейерный.

«Приоритет отдается участкам, расположенным рядом с важными социальными объектами. Так, на переулке Конвейерном находится Таганрогский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. А рядом с улицей Воскова — детский сад №31 и школа №22»,— отметила глава Таганрога.

Подрядчик уже провел фрезеровку трех участков дорог: в пер. Конвейерный и ул. Воскова и ул. Ивана Голубца, и приступит к укладке нового асфальта в Конвейерном. Далее работы пройдут и на остальных объектах.

Наталья Белоштейн