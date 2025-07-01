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С начала года на Дону возбудили 16 дел по факту захламления сельхозугодий

В Ростовской области с начала года ликвидировали 17 несанкционированных свалок на сельскохозяйственных участках общей площадью более 10 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что свалки обнаруживали на территории Азовского, Аксайского, Веселовского, Волгодонского, Мартыновского, Морозовского, Неклиновского, Обливского, Орловского, Сальского, Советского, Тацинского и других районах. В ведомстве «Ъ-Ростов» также рассказали, что по факту захламления угодий в регионе с начала года возбудили 16 административных. При этом рецидивов образования свалок специалисты не обнаруживали.

Константин Соловьев

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