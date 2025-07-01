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Поисково-спасательную службу Ростовской области возглавил Вадим Кравцов

Должность начальника областной поисково-спасательной службы в Ростовской области возглавил Вадим Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

Фото: ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области»

Фото: ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области»

Прежний руководитель Александр Толочков возглавлял ведомство восемь лет. Ранее Вадим Кравцов работал в должности начальника противопожарной службы Ростовской области.

Константин Соловьев

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