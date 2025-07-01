Сочинская тхэквондистка завоевала золото спартакиады молодежи России

Тхэквондистка из Сочи Полина Шведкова выиграла золотую медаль на VI летней спартакиаде молодежи России в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходили в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Финальный этап турнира для юниоров до 21 года собрал более 140 лучших спортсменов из 40 регионов страны. Госпожа Шведкова, тренирующаяся под руководством Вадима Бадаляна, одержала победу в спарринге в первый день турнира.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил спортсменку и ее тренера с успешным выступлением. Господин Мирошников отметил, что в Сочи развиваются различные виды единоборств, включая тхэквондо ВТФ, и более 200 человек занимаются этим спортом, участвуя в престижных соревнованиях на разных уровнях.

Чиновник также сообщил о развитии спортивной инфраструктуры города, в частности о подготовке к открытию нового спортивного комплекса в переулке Строительном.

Сборная Краснодарского края заняла шестое место в общем зачете турнира.

Мария Удовик