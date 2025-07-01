В Варненском районе будут судить экс-сотрудницу банка, похитившую 15 млн рублей

Управление МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшей операционистки варненского офиса кредитной организации. Ее обвиняют в хищении 15 млн руб. у клиентов и мошенничестве («в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По версии следствия, 52-летняя сотрудница банка, проживающая сейчас в Свердловской области, в 2020-2024 годах переводила со счетов клиентов деньги на подконтрольные ей электронные ячейки, открытые на имя третьих лиц. Средства обналичивала через банкоматы. От действий операционистки пострадали 50 человек, общий ущерб составил 15 млн руб. В отношении экс-работницы банка расследовали 58 эпизодов краж и мошенничества.

Преступление выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Материалы уголовного дела направлены в Варненский районный суд для рассмотрения по существу. Во время следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. Потерпевшим банк компенсировал ущерб в полном объеме.

Виталина Ярховска