Жителю Челябинской области дали девять лет за попытку продать14 кг мефедрона

Копейский городской суд Челябинской области признал 29-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт особо крупной партии наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Преступление выявили сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ в апреле этого года в рамках работы по обнаружению и ликвидации каналов наркотранзита. Был установлен житель Челябинской области, причастный к деятельности межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на контрабанде особо крупных партий наркотиков для дальнейшего распространения в России. В ходе обыска у наркодилера обнаружили и изъяли более 14 кг мефедрона.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственным органом УФСБ России по Челябинской области. Приговор в законную силу не вступил.