Нижегородские промпредприятия увеличили отгрузку на 6,7%

В январе-мае промышленные предприятия Нижегородской области увеличили объем отгруженной продукции на 6,7% к первым пяти месяцам 2024 года. Об этом министр промышленности и торговли Максим Черкасов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В денежном выражении объем отгрузки составил 941,7 млрд руб., подсчитал господин Черкасов. В ключевых для региона обрабатывающих отраслях промышленности показатель составил 854,7 млрд руб. с ростом на 7,3%. Рост отгрузки министр связал, в том числе, с мерами господдержки.

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-мае 2025 года составил 105,3%, в обрабатывающих отраслях — 107%.

Владимир Зубарев