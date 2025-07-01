В Курганскую область запретили ввоз 44 тонн арбузов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора на пункте пропуска «Петухово» запретили ввоз 44 т арбузов вместе с должностными лицами пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Тюменской таможни, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Два грузовика по 22 т арбузов каждый следовали из Казахстана в Новосибирск. Во время досмотра инспекторы выяснили, что информация о фруктах в сопроводительных документах отличалась от данных ФНС. Сертификаты признали недействительными. В отношении перевозчиков составили административные протоколы по ст.10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Транспортные средства под контролем специалистов вернули на территорию соседнего государства.

Виталина Ярховска