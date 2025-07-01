Осужденный за совращение девочки в Балахне не смог доказать донос с ее стороны

Отбывающий срок за насильственные действия сексуального характера пытался добиться возбуждения дела в отношении несовершеннолетней потерпевшей. Осужденный настаивал, что девочка его оговорила, сообщили в Балахнинском горсуде Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он просил следователя привлечь потерпевшую к уголовной ответственности за ложный донос и дачу заведомо ложных показаний, однако в возбуждении дела было отказано. Не согласившись, осужденный подал жалобу сначала в городской суд, затем в областной и кассационный. Однако суды всех инстанций не нашли оснований для пересмотра решения следователя.

Галина Шамберина