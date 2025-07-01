В Сочи уничтожили европейские сыры и колбасы

Россельхознадзор совместно с Краснодарской таможней и Сочинской транспортной прокуратурой изъял у двух предпринимателей в Сочи более 8 кг запрещенных европейских сыров и колбас, которые впоследствии уничтожили сжиганием в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Telegram-канал южного межрегионального управления Россельхознадзора

Операция прошла в июне 2025 года. Под проверку попали индивидуальные предприниматели, которые торговали на улице Навагинской, 16, а также на улице Роз, 39.

У торговцев обнаружили молочную и мясную продукцию из стран Европейского союза — Германии, Франции, Дании, Греции, Голландии и Италии. Ввоз данных товаров запрещен постановлением правительства России в рамках реализации президентских указов.

Всю изъятую продукцию полностью уничтожили путем сжигания в санитарной печи на территории режимной зоны международного аэропорта Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники Россельхознадзора пресекли реализацию 50 кг санкционной продукции на торговой площадке «БазаЪ» на курорте, в ходе проверки которой были обнаружены запрещенные товары. Изъятые сыры и колбасы, произведенные в странах ЕС, были уничтожены путем сжигания.

Мария Удовик