Новая модель Subaru появилась в дилерских центрах марки в Санкт-Петербурге

В дилерских центрах Санкт-Петербурга появилась новая модель японского бренда Subaru — кроссовер Subaru Crosstrek. Это обновленная версия известной ранее на российском рынке модели XV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

В настоящий момент, по данным Telegram-канала AutoRun SPb, в автосалонах города доступно две комплектации Crosstrek: средняя и топовая. Всего у автомобиля три версии. Кроссовер представлен с полным приводом, вариатором и двигателем 2.0 л. мощностью 150 л.с. Год производства — 2025.

Автоэксперты уточняют, что марка Subaru официально не уходила с рынка РФ, однако поставками новых машин этого бренда дилеры занимаются самостоятельно.

XV, который является предшественником Crosstrek, в Петербурге был одной из самых популярных моделей Subaru. В 2021 году на его долю пришлось 12% продаж бренда в городе.

Сейчас в петербургских дилерских центрах Subaru в наличии две модели: Crosstrek и внедорожник Forester.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к началу этого лета в Петербурге осталось лишь три дилерских центра китайского автомобильного бренда Dongfeng. Два года назад у марки в городе было семь дилерских контрактов, а в конце прошлого года — пять.

Андрей Цедрик