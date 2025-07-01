В Татарстане 47-летнего заместителя начальника исправительной колонии № 5 задержали по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане замначальника колонии задержали по делу о взятке смарт-часами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане замначальника колонии задержали по делу о взятке смарт-часами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2024 года мужчина способствовал послаблению режима содержания одного из заключенных и оказывал ему покровительство. За это он получил от осужденного взятку в виде смарт-часов стоимостью более 46 тыс. руб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных побуждений). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Анар Зейналов