В Челябинской области 321 тыс. человек установили самозапреты на кредиты

Жители Челябинской области за четыре месяца подали 321 тыс. заявлений для оформления самозапрета на кредиты. За этот же период 17 тыс. человек сняли с себя ограничение. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область, как и по итогам трех месяцев, вновь заняла девятую строчку в рейтинге 50 регионов и субъектов РФ по количеству оформленных самозапретов на кредиты. На первом месте остается Москва. Там за четыре месяца местные жители подали более 1,2 млн заявлений для оформления самозапретов на кредиты. Отказались от ограничений 37 тыс. москвичей.

На последнем месте в рейтинге разместилась Республика Саха. Там ограничения на оформление кредитов оформили 87 тыс. человек, а отказались от них — 6 тыс. граждан.

Всего по России самозапрет на кредиты за четыре месяца установили 12,7 млн человек.

Ольга Воробьева