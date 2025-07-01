Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на подъезде к слободе Белой Беловского района Курской области. В результате пострадал 60-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Курянина доставили в больницу. У него диагностировали осколочное ранение головы и спины.

На выходных двое мирных жителей пострадали от ударов БПЛА по Курской области. Оба попали в больницу с полученными ранениями и травмами.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова