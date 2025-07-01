Паровоз «Малютка» совершил первый рейс на ГЖД после 28 лет нахождения в музее

На Горьковской железной дороге запустили в первый рейс паровоз серии 9П№18430 («Малютка»), стоявший раньше в музее «Паровозы России» на станции Нижний Новгород-Сортировочный. Об этом сообщили в ГЖД 1 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Горьковская железная дорога Фото: Горьковская железная дорога

В середине прошлого года «Малютку» отправили на капремонт и восстановили до рабочего состояния. Первый рейс ретропаровоз совершил между станциями Нижний Новгород-Московский и Нижний Новгород-Сортировочный. Его пассажирами стали 30 учеников нижегородских школ.

Паровоз 9П№18430 выпустил в 1951 году Муромский завод имени Дзержинского. С1996 по 2024 год он провел в музее.

Образцы типа 9П в СССР выпускали с 1935 по 1957 годы на Коломенском, Новочеркасском и Муромском заводах. Первый опытный образец построили в 1935 году на Коломенском предприятии.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине 2024 года ГЖД направила на реконструкцию три ретропоезда.

Галина Шамберина