Главные новости к утру 1 июля

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог назвал комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова о переговорах России и Украины «оруэлловскими». «Заявления России о том, что именно США и Украина затягивают мирные переговоры, необоснованны. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения войны»,— написал он в соцсети Х.

ГК «Эфко» получила разрешение ФАС на покупку 100% ООО «Масленица» (бывший актив Bunge в России) у Exoil Group. Сумма сделки оценивается в 16–20 млрд руб., сообщили «Ъ» в компании. Вместе с активами «Эфко» получит бренды растительного масла «Олейна» и Ideal, что увеличит ее долю на рынке бутилированного масла до 27%.

Жительница ДНР погибла при атаке на регион дальнобойными ракетами авиационного базирования. Еще три человека, один из них — подросток.

По данным «Ъ», закрыть до 350 МВт дефицита мощности в Объединенной энергосистеме Юга правительство рассчитывает за счет накопителей энергии, которые призваны сгладить пики потребления. Решить проблему предлагается за счет проведения конкурсов с заключением обязательных инвестконтрактов на строительство накопителей либо назначения ответственным за строительство «Россетей».

Правительство, по данным «Ъ», планирует поддержать законопроект по увеличению штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, закрепленных в федеральном законодательстве.

Предприятия сельхозмашиностроения отреагировали на резкое падение продаж — почти на 33% — сокращением производственных планов и переносом корпоративных отпусков. Снижение ставки ЦБ пока ситуацию не изменит, считают эксперты, указывая на риски возможного закрытия заводов.

СРО аудиторов приостановила деятельность крупной аудиторской компании — «Группы Финансы» — на основании решения ЦБ. Поводом стало нарушение стандартов деятельности и кодекса профессиональной этики аудиторов. В компании отмечают, что претензии относятся к событиям того времени, когда «Группа Финансы» еще не входила в реестры аудиторов, имеющих право работать с отчетностью общественно значимых организаций.

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в следующий понедельник 7 июля, сообщает Assosiated Press. Темой обсуждения станет прекращение огня в Газе и освобождение заложников.

Делегация Военного университета имени Ким Ир Сена КНДР 30 июня отправилась в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.