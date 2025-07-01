Путин: трасса «Новороссия» даст импульс развитию семи регионов, включая Кубань

Президент Владимир Путин заявил, что автодорога «Новороссия» даст импульс развитию новых регионов и интегрирует их в транспортную сеть страны. Об этом глава государства сообщил на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам президента, дорога связала Крым со всей страной по сухопутному коридору и стала частью маршрута «Азовское кольцо» — современной автомобильной трассы вокруг Азовского моря.

«Эта трасса даст хороший импульс развитию Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Ростовской, Запорожской, Херсонской областей, дополнительно свяжет все эти регионы, плотнее интегрирует их в транспортную сеть страны», — цитирует РИА Новости Владимира Путина.

Автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» проходит по территории четырех регионов России: Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Лия Пацан