ООН сообщила о 15 случаях сексуализированного насилия над российскими военнопленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило данные о сексуализированного насилии в отношении военнопленных со стороны украинских военных и силовиков. Согласно документу, подобные преступления совершены в отношении 15 россиян и граждан третьих стран.

Три акта сексуализированное насилия произошли в период с декабря 2024 по май 2025 года.

По данным управления, эти преступления совершены военнослужащими ВСУ и сотрудниками правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений Украины. Как сообщает ведомство, насилие совершалось «преимущественно» до прибытия в официальные места содержания.

Среди форм сексуализированного насилия, примененного к российским военнослужащим, УВКПЧ называет «удары электрическим током по гениталиям, принудительное раздевание, избиения в обнаженном виде и угрозы сексуализированным насилием».

Всего с 24 февраля 2022 года управление задокументировало 66 случаев сексуализированного насилия со стороны представителей украинских властей. Жертвами подобных преступлений стали 58 мужчин и 8 женщин. По данным УВКПЧ, сюда вошел один случай намеренного изнасилования.