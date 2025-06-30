Более 150 студентов будут защищать на «Иннопроме» свои проекты в рамках хакатона

На международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, будут организованы защиты проектов студентов в сфере инвестиций, строительства и IT. Организатором соревнования стал карьерно-образовательный проект «Иначе» при поддержке девелопера Forum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Уже сейчас на хакатон подали заявки более 150 студентов. Для них хакатон — это возможность пообщаться с экспертами в отрасли, получить стажировку или практику в одной из крупных компаний Екатеринбурга»,— пояснили организаторы.

Хакатон «Инно Хак’25» будет проходить три дня. Первые два дня студенты будут разрабатывать проекты на площадке ресурсного центра «Точка кипения» в Ельцин-центре, а на третий день презентуют их на стенде Свердловской области на «Иннопроме» в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

«Команды смогут узнать о векторах развития региона и принять участие в решении вопросов, значимых для него»,— отметили организаторы. Одной из задач станет кейс девелопера Forum о разработке стратегии перезапуска малых городов. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложит разработать программу по развитию финансовой и инвестиционной грамотности молодежи с применением искусственного интеллекта (ИИ).

Промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В 2025 году ее страной-партнером стала Саудовская Аравия. Тема выставка — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

София Паникова