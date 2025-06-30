Техника быстрого реагирования

В ростовском парке «Левобережный» состоялась передача 100 новых кроссовых мотоциклов подразделениям Южного военного округа. Собравшиеся отметили, что такая техника помогает бойцам быстро и безопасно выполнять важные задачи. Также, в рамках этого мероприятия, врио губернатора Юрий Слюсарь и командующий округом Владимир Кочетков вручили государственные и ведомственные награды бойцам, проявившим отвагу и самоотверженность. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ