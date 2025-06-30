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Техника быстрого реагирования

В Ростове-на-Дону военнослужащим ЮВО передали 100 мотоциклов

В ростовском парке «Левобережный» состоялась передача 100 новых кроссовых мотоциклов подразделениям Южного военного округа. Собравшиеся отметили, что такая техника помогает бойцам быстро и безопасно выполнять важные задачи. Также, в рамках этого мероприятия, врио губернатора Юрий Слюсарь и командующий округом Владимир Кочетков вручили государственные и ведомственные награды бойцам, проявившим отвагу и самоотверженность. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

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Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вручение военным наград и мотоциклов проходило в ростовском парке «Левобережный»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

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