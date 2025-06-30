СКР установил личности подростков, которые пели песню про Бандеру в Тольятти

В Тольятти установили личности семерых подростков, которые исполнили песню про Степана Бандеру и гимн Украины в парке Победы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах, все участники инцидента — выпускники православной классической гимназии в возрасте от 17 до 18 лет. Их обнаружили после мониторинга социальных сетей. В отношении подростков возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов доставили молодых людей в следственный отдел, где им предъявили обвинение и провели с ними беседу. На время следствия с фигурантов взяли подписку о невыезде. Также назначена лингвистическая экспертиза, которая должна подтвердить наличие противоправных признаков в текстах исполненных песен.