На плантациях Туапсе планируют собрать 300 кг чайного листа

В Туапсинском округе начался сбор первого урожая чая с восстанавливаемых плантаций — в этом сезоне планируется получить около 300 км сырого листа, сообщает глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Работы стартовали с месячной задержкой из-за прохладной весны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергей Бойко Фото: Telegram-канал Сергей Бойко

Сбор ведется на участках возле села Шаумяна. Вместе с насаждениями в хуторе Папоротном они составляют проект по возрождению туапсинского чаеводства.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с Субтропическим научным центром РАН из Сочи, подписанного в августе 2024 года.

«Отдельная благодарность энтузиастам, которые сохранили чайные плантации в непростые времена»,— отметили организаторы проекта.

По их словам, нынешний урожай скромнее результатов лучших лет местного чайного совхоза, однако это важный признак того, что традиция остается живой. Представители проекта выражают уверенность в дальнейшем развитии чаеводства в районе.

«Ъ-Сочи» писал, что холодная и нестабильная погода в мае 2025 года может негативно сказаться на урожайности чайных плантаций на курорте, так как ночные температуры не соответствовали агротехническим требованиям. Несмотря на сложные условия, производители надеются на хороший сбор, однако полагаются на погоду и ожидают завершения оформления договоров аренды на землю.

Мария Удовик