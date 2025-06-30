Вратарей «Зенита» Латышонка и Адамова номинировали на приз имени Льва Яшина

Вратарей петербургского «Зенита» Евгения Латышонка и Дениса Адамова номинировали на приз имени Льва Яшина. «Ъ» определяет лучшего голкипера сезона с 1960 года. В текущем году конкурс проходит при участии букмекерской конторы Fonbet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Действующим обладателем награды является вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, который выступает за французский ПСЖ. В этом году он не вошел в число номинантов.

На текущий момент в голосовании за лучшего голкипера РФ лидирует голкипер «Ростова» и национальной сборной Таджикистана Рустам Ятимов. В тройке лидеров вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и страж ворот сине-бело-голубых Латышонок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев готов предложить работу в команде экс-форварду сине-бело-голубых Артему Дзюбе.

Андрей Маркелов