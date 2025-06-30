На Дону компании направили соискателям до 18 лет 83 тысячи предложений

По итогам первого полугодия 2025 года компании в Ростовской области направили соискателям в возрасте 14-18 лет 83,3 тыс. приглашений на вакансии. Это 2,4% от общего числа офферов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Чаще всего компании приглашают таких сотрудников на следующие вакансии: «Продажи, обслуживание клиентов» (1,1 млн приглашений), «Домашний, обслуживающий персонал» (0,6 млн), «Розничная торговля» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 0,5 млн), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Административный персонал» (по 0,4 млн).

От молодых соискателей требуют уверенного пользования ПК, навыков в выкладке товаров, мерчандайзинге, а также осуществлении кассовых операций и заключении договоров.

Всего по России за этот период компании отправили соискателям до 18 лет 3,4 млн приглашений (2,7% от суммы всех приглашений в стране).

Мария Хоперская