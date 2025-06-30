Илья Обабков заявил о «прекрасных возможностях» для развития УГИ

Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета (УГИ УрФУ) имеет «прекрасные возможности» для развития и «отличное будущее», заявил на пресс-конференции и.о. ректора, кандидат технических наук Илья Обабков. «Верю в них не меньше, чем в инженерные или естественнонаучные направления. Востребованность есть. Люди будут задумываться, как жить счастливо, не просто карьера и бизнес, и это задача гуманитариев»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Обабков добавил, что положительно относится к людям с высшим гуманитарным образованием. «По этой же причине я сам читал лекции по направлениям "медиакоммуникации", "телевидение". Точно знаю, как надо откорректировать гуманитариев, чтобы они стали востребование и счастливее в этом новом, резком, хрупком мире с цифровыми технологиями»,— заверил и.о. ректора.

Илья Обабков не исключил создание новых лабораторий и образовательных программ на стыке гуманитарных и инженерных направлений. «Мы все к какому-то возрасту становимся гуманитариями. Завидую, переживаю и считаю, что развитие у них будет»,— подчеркнул он.

УГИ — крупнейший из 13 институтов в составе УрФУ. Он включает в себя девять департаментов, Институт Конфуция, Институт по переподготовке и повышению квалификации. В них работают более 1,1 тыс. преподавателей, действуют свыше 80 образовательных программ и обучаются порядка 7,7 тыс. студентов.

Илья Обабков в конце мая сменил на посту главы УрФУ кандидата исторических наук Виктора Кокшарова (окончил исторический факультет Уральского государственного университета (УрГУ, сейчас — УГИ) в 1986 году), который возглавлял вуз с момента его основания в 2010 году. По решению членов ученого совета университета господин Кокшаров был избран президентом УрФУ.

Василий Алексеев