ВЭБ.РФ направил первые 1,7 млрд рублей на кампус в Челябинске

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» открыла финансирование по проекту строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. Направлены первые средства в объеме 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба корпорации.

ВЭБ.РФ финансирует второй и третий этап строительства кампуса, включающий шесть гостиниц для студентов и педагогов, учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал. Кредитное соглашение на сумму более 18 млрд руб. было подписано в ноябре 2024 года ВЭБ.РФ и ООО «Челябинская концессионная компания», одним из учредителей которой является ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Помимо этого ВЭБ.РФ выступает в роли агента правительства РФ, выполняя на каждом этапе проекта экономическую экспертизу финансовой модели и юридическую экспертизу концессионного соглашения и его изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап строительства медвузовского кампуса, включающий две студенческие гостиницы, завершился в 2024 году. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще шесть здания для размещения студентов, а в 2027 году будет запустить учебно-научный и многофункциональный комплексы с конференц-залами.

На Петербургском международном экономическом форуме руководство между правительством Челябинской области, ВЭБ.РФ и концессионной компанией было подписано прямое трехстороннее соглашение, которое закрепляет условия взаимодействия и ответственность партнеров на протяжении всего срока реализации проекта.