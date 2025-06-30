Против иноагента Юрия Дудя хотят возбудить уголовное дело

Прокуратура Москвы направила в СКР требование возбудить уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Дело могут возбудить по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Дудь (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что журналиста в течение года дважды признавали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). При этом господин Дудь (признан иноагентом) продолжал распространять материалы без маркировки. По уголовной статье (ст. 330.1 УК) ему грозит до двух лет лишения свободы.

О возможном возбуждении уголовного дела против журналиста ранее сообщал ТАСС. В 2023 и 2024 годах агентство также писало о проверках господина Дудя (признан иноагентом) по статьям о дискредитации и фейках о ВС РФ. Мужчина уехал из России в 2022 году после внесения в реестр иноагентов. В августе и декабре 2024 года ему назначили административные штрафы в размере 40 тыс. и 45 тыс. руб.

Никита Черненко