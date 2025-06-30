В Таганроге произошел прорыв водопроводной трубы в Северном районе

В Северном районе Таганрога произошла авария на водопроводной магистрали диаметром 500 миллиметров. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за аварии жители района получают воду под сниженным давлением. Ремонтная бригада приступила к работам, которые планируют завершить до конца дня.

«Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам», — отметила в сообщении госпожа Камбулова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», накануне из-за технологического нарушения в электросети в Северном районе ограничили подачу электричества.