Глава СК России рассмотрит решение суда по делу об обрушении дома в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить об основаниях оправдательного приговора бывшему главе Ворошиловского района по делу об обрушении дома по ул. Нариманова №72/3 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Поводом для этого стали жалобы жильцов на то, что они до сих пор не обеспечены жилыми помещениями и не получили компенсационные выплаты. Многие из пострадавших вынуждены проживать у родственников или в арендуемом за счет собственных средств жилье.

В ведомстве отметили, что приговор экс-главе Ворошиловского района обжалуется обвинителем. Исполнение поручения главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что жильцы разрушившегося дома по ул. Нариманова добились через суд увеличения стоимости изымаемых квартир. Судопроизводство потребовало от городской администрации учесть в цене стоимость общедомового имущества и убытки из-за невыполнения капитального ремонта.

Наталья Белоштейн