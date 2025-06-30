В Таганроге реформируют городской транспорт до августа 2025 года
На еженедельном планерном совещании глава администрации Таганрога Светлана Камбулова заслушала отчет заместителя по транспорту, который представил план мероприятий по модернизации системы городского транспорта. Об этом госпожа Камбулова сообщила в своем Тelegram - канале.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Первоочередной мерой станет расторжение договоров с транспортными компаниями, показавшими низкую эффективность. После проведенных проверок власти готовят документы для разрыва соглашений с отдельными перевозчиками. Параллельно ведется подготовка к новому конкурсу на освободившиеся маршруты, пояснила глава Таганрога.
По ее словам, новые контракты будут содержать более жесткие требования к техническому состоянию и санитарным нормам транспортных средств. Усилится контроль за работой перевозчиков с привлечением сотрудников ГИБДД и представителей Ространснадзора.
Администрация завершает подготовку к запуску электробусов на городских маршрутах, где ранее наблюдались серьезные проблемы с регулярностью движения автобусов, приводятся в тексте слова Светланы Камбуловой.
Кроме того, власти проработают вопрос обязательного размещения расписания и интервалов движения автобусов внутри транспортных средств и на остановках.
Мероприятия должны быть выполнены до 1 августа 2025 года.