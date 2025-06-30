Росприроднадзор выявил нарушения при утилизации мазута на Дону

Полигон в Семикаракорском районе, на котором складировался загрязненный мазутом песок из Керченского пролива, не был готов к утилизации большого объема отходов. Такой вывод сделали специалисты Росприроднадзора по результатам проверки площадки «Южный город», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», власти отчитались о вывозе с полигона всех 1,8 тыс. т песка. В Росприроднадзоре отметили, что сотрудники проверят достоверность этих данных. Специалисты также оценят наличие вторичных загрязнений на участках временного хранения замазученного грунта, а результаты новых проб сравнят с образцами, взятыми ранее.

Уточняется, что песок с мазутом отправлен на утилизацию в хутор Белый Темрюкского района Краснодарского края. По информации компании, которой принадлежит эта площадка, часть отходов уже обезврежена. Параллельно продолжается проверка крымской компании ООО «Биопартнер», занимающейся утилизацией загрязненного нефтепродуктами песка. Работа на предприятии приостановлена для отбора проб.

Константин Соловьев